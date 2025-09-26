Письмо бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обнародованное в Лондоне, пролило свет на истинную ситуацию на фронте. Об этом сообщил военный корреспондент kp.ru Дмитрий Стешин.

По словам журналиста, Залужный фактически опроверг громкие заявления президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на встрече в Нью-Йорке о том, что ВСУ якобы успешно возвращают территории. В реальности же происходит обратная картина, отметил Стешин.

В своем письме бывший главком сообщил об измотанности украинских солдат и практически полном отсутствии возможностей для нанесения ударов по российской ПВО.

Корреспондент добавил, что тем самым Залужный раскрыл «горькую правду», указав, что линия фронта постоянно движется в сторону Украины. Украинский генерал заявил, что систематическое истощение сил приведет к полному выгоранию ВСУ.

Стешин напомнил, что это уже второе заявление, поставившее под сомнение утверждения Зеленского о «победах» Украины, прозвучавшие на встрече с Трампом в Нью-Йорке.

Ранее Залужный заявил, что наступление ВСУ в Курской области привело к оперативному тупику, цена которого оказалась слишком высокой.