Наступление ВСУ в Курской области привело к оперативному тупику, а его цена оказалась слишком высокой. Об этом заявил бывший главнокомандующий украинской армией, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, слова которого привело издание «Страна.ua».

«Практика показала, что в конечном итоге изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне», — отметил генерал.

Он добавил, что неожиданно прорвать оборонительную линию в условиях, когда обе стороны массово используют беспилотники, почти невозможно.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшими по делам о преступлениях украинских боевиков в Курской области признали свыше 14 тысяч человек, а ущерб от действий ВСУ оценили более чем в три миллиарда рублей. И эти цифры не окончательные.