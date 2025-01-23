Украинским военным не удалось открыть путь отступления для своих военных, которые оказались в ловушке в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung .

Автор статьи обратил внимание, что текущие события напоминают отступление ВСУ под Авдеевкой и под Угледаром. Тогда украинское верховное командование слишком долго выжидало, оказавшись в безвыходном положении.

«Горькая ирония истории для Украины заключается в том, что всего полтора года назад „Великая Новоселка“ ассоциировалась с совершенно другими, гораздо более обнадеживающими сценариями», — отметили журналисты.

За минувшую неделю бойцы СВО освободили шесть населенных пунктов. Среди них — села Нескучное и Времевка, которые входят в агломерацию с Великой Новоселкой — последним укрепрайоном украинских боевиков на юге Донецкой Народной Республики.

Ранее ВС России пресекли попытку ВСУ прорвать линию обороны под Волчанском. украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.