В Сумской области в районе населенного пункта Черноплатово ВС России ударили по составу, перевозившему технику и вооружение для ВСУ. Полыхающий поезд сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«Результат нанесения удара „Геранями“ по локомотиву. Последствия атак видны», — указали в публикации.

Ранее стало известно, что российские «Герани» атаковали боевиков ВСУ при построении в Сумской области. Атака пришлась на 105-ю отдельную бригаду территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

ВСУ столкнулись с угрозой крупнейшего поражения со времен сдачи завода «Азовсталь» в Мариуполе. Российские бойцы заблокировали порядка 5,5 тысячи украинских боевиков на Красноармейском направлении.