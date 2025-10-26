Над ВСУ нависла угроза крупнейшего поражения со времен сдачи «Азовстали»

ВСУ столкнулись с угрозой крупнейшего поражения со времен сдачи завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Как отметили в публикации, из доклада Генерального штаба следует, что на Красноармейском направлении российским бойцам удалось заблокировать около 5,5 тысячи украинских боевиков. Эта цифра соответствует примерной численности двух полных бригад ВСУ.

«Если данные точны, на горизонте маячит крупнейшее окружение ВСУ со времен „Азовстали“», — подчеркнули авторы поста.

Ранее стало известно, что российская армия ударила по железнодорожному составу и объектам энергетики ВСУ. Для атаки использовали силы оперативно-тактической авиации, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.