ВСУ пытались атаковать АЭС в Курчатове минувшей ночью

ТАСС: украинский дрон попытался атаковать Курчатовскую АЭС

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины минувшей ночью попытались атаковать атомную электростанцию в Курчатове с помощью дрона-камикадзе и совершить акт ядерного терроризма. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в непосредственной близости от Курчатовской АЭС», — уточнил собеседник агентства.

БПЛА ликвидировали средствами радиоэлектронной борьбы. Дрон обнаружили недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива атомной электростанции.

Накануне президент Владимир Путин сообщил о попытке ВСУ ударить по Курской АЭС. Представителям МАГАТЭ доложили о случившемся. Российский лидер выразил надежду, что агентство пришлет экспертов для оценки сложившейся ситуации.

Позже глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил намерение лично оценить обстановку на месте во время визита в Курскую область, сообщил RT.

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