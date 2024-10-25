Российские бойцы нашли на трупе польского наемника ВСУ предсмертную записку. В ней поляк осыпал проклятиями украинцев, сообщил Telegram-канал «Военное дело» .

Авторы канала уточнили, что гражданина Польши обнаружили штурмовики. Написанная на польском языке записка была запачкана каплями крови. В ней наемник проклял тот день, когда прибыл со своими товарищами на Украину.

«Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь», — написал он.

Также польский наемник пожелал Вооруженным силам Украины «гореть в аду». На каком направлении был уничтожен военный военкоры не уточнили.

Ранее в ходе освобождения населенного пункта Михайловка в ДНР российские солдаты обнаружили в одном из опорных пунктов ВСУ британских наемников. На них была форма натовского образца.

С начала СВО на Украину прибыли около 15 тысяч наемников. Они приехали из более чем 100 стран, чтобы воевать против России.