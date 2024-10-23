При освобождении населенного пункта Михайловка (ДНР) российские военные обнаружили в одном из опорных пунктов ВСУ британских наемников Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», — отметил заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников.

По его словам, одеты наемники были в форму натовского образца.

Заход в поселок осуществляли малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах, уточнили в министерстве. Корректировку работы штурмовиков выполняли расчеты беспилотников, взаимодействуя с другими подразделениями.

Огневую поддержку оказали расчеты ударных FPV-дронов — они умело выбивали противника из укреплений.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, с начала СВО на Украину приехали около 15 тысяч наемников. Они прибыли из более чем 100 стран, чтобы сражаться на стороне ВСУ.