Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожили с помощью беспилотников военную технику НАТО. Об этом рассказал командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал он.

Алаудинов также показал кадры работы российских бойцов. На видео запечатлели моменты поражения западной техники барражирующими боеприпасами.

В минувший четверг, 15 августа, стало известно о полном освобождении от украинских боевиков села Мартыновка Курской области. По словам Алаудинова, солдаты ВСУ начали сами сдаваться в плен, понимая бесперспективность попыток проникновения вглубь российского региона.

По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область украинские боевики потеряли до 3160 человек личного состава, из которых около 300 пришлось на последние сутки.