Украинские боевики сдались в плен в Курской области

Алаудинов: ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские войска в ходе продвижения в Курской области взяли в плен добровольно сложивших оружие украинских боевиков. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что на всех участках, где противник пытается прорвать оборону российских войск, его или уничтожают или берут в плен, если он складывает оружие.

«Мы планомерно уничтожаем противника. На каждом участке начали брать пленных. Начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — заявил Алаудинов.

Ранее он заявил, что за последние два дня боевых действий в приграничных районах Курской области российские войска взяли в плен пять украинских боевиков, среди которых оказался участник националистического батальона «Азов»*. Алаудинов подчеркнул, что двух захваченных боевиков пока оставили на передовой, потому что есть проблемы с их переправкой в тыл.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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