Журналист Боуз: в Одессе одетые в штатское военкомы затолкали мужчину в автобус

В Одессе сотрудники ТЦК в гражданской одежде схватили мужчину на улице Разумовской и силой посадили его в микроавтобус. Об этом сообщил журналист Чей Боуз в социальной сети Х .

«„Неизвестные в штатском“ нагло похитили мужчину прямо на Разумовской в Одессе. Жертву силой затолкали в микроавтобус и моментально скрылись с места преступления», — заявил он.

Боуз добавил, что по мнению свидетелей, «похитители Зеленского теперь одеваются в гражданское, чтобы из не распознали во время охоты на души».

На опубликованном видео трое мужчин насильно тащат сопротивляющегося прохожего в микроавтобус. В Сети регулярно появляются подобные записи, где представители украинских военкоматов задерживают мужчин с применением силы.

Ровно год назад на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны обновить данные в военкомате лично или через электронный кабинет.

Повестка считается врученной даже без личного контакта с призывником. Закон обязывает мужчин всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию.

Ранее бывший военный ВСУ рассказал, что сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину старше 50 лет с микроинфарктом. По его словам, насильственная мобилизация непригодных для службы военных — это обычная практика на Украине.