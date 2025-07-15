Годовалый ребенок пострадал при атаке БПЛА на Воронеж

Годовалый ребенок получил порезы ног после атаки беспилотника на Воронеж. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, ЧП произошло в квартире на Плехановской улице. Мать ребенка отметила, что в квартире они находились втроем — с сыном и мужем.

В какой-то момент семья проснулась от сильного грохота, посыпались стекла, один из осколков задел ребенка.

Родители при взрыве не пострадали. Еще как минимум двух жильцов дома увезли в больницу на скорой. Оперативные службы оцепили дом. Жильцы ждут разрешения войти внутрь и оценить разрушения.

Минобороны России утром во вторник сообщило об уничтожении 55 украинских дронов, в том числе 12 — над Воронежской областью. Губернатор Александр Гусев отмечал, что несколько человек получили легкие ранения, одну женщину доставили в больницу с ранением плеча.