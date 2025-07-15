За ночь силы ПВО уничтожили 55 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили более 50 украинских беспилотников над Россией. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 14 июля до 7:00 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 32. Также 12 БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, шесть — над Черным морем, три — над Липецкой, по одному над Ростовской и Курской областями.

Сегодня ночью Telegram-канал Shot сообщил, что над Липецкой областью прогремели два взрыва. Местные жители сообщили, что от громких звуков тряслись окна в домах. Взрывы услышали в разных частях города. Также в регионе объявили опасность атаки БПЛА.