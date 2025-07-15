Люди пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Воронеже

Несколько человек пострадали в Воронеже после атаки украинских БПЛА. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале .

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По его словам, из-за падения обломков беспилотника легкие ранения получили несколько человек. Им всем помогли медики. Одну женщину отправили в больницу с ранением плеча.

«Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области», — заявил Гусев.

По его словам, еще несколько автомобилей и торговых объектов пострадали.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Курской областями, а также над Черным морем.