«Глупая операция». В США раскритиковали вторжение ВСУ в Курскую область

Миршаймер: глупое вторжение в Курскую область лишь ускорило крах ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Американский политолог Джон Миршаймер раскритиковал украинские власти за решение вторгнуться в Курскую область, подчеркнув, что это была «глупая операция». Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. <…> Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе», — отметил он.

По его словам, нападение на российский регион лишь ускорило крах украинской армии, а ситуация в Донбассе для ВСУ сильно ухудшилась. Миршаймер добавил, что русские побеждают, пусть постепенно, но верно.

В начале августа политолог заявил, что украинский конфликт завершится полным разгромом ВСУ на поле боя. По его словам, Киеву будет крайне сложно достичь какого-либо соглашения. Украинская армия не способна противостоять российской, украинцы и Запад не могут решить эту проблему.

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