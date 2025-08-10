Главы стран ЕС предложили договариваться по линии боевого соприкосновения

Европейские лидеры предложили использовать линию фронта как основу для переговоров по Украине президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом говорится в совместной декларации глав европейских государств, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании .

В составлении декларации участвовали руководители Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии. Они единогласно выступили за поиск дипломатического решения конфликта.

«Текущая линия боевого соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — указано в документе.

При этом лидеры подчеркнули, что ЕС продолжит осуществлять поддержку Украины.

Ранее американские СМИ выразили мнение, что лидеры европейских стран испугались, что Путин и Трамп смогут договориться по урегулированию конфликта на Украине без учетов интересов Евросоюза. Поэтому они пытаются убедить Трампа, что за столом переговоров должна присутствовать Украина.