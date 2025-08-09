Европа испугалась, что останется за бортом переговоров Путина и Трампа
NYT: в Европе опасаются, что Трамп и Путин придут к соглашению по Украине без ЕС
Лидеры европейских стран испугались, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут договориться по урегулированию конфликта на Украине без учетов интересов Евросоюза. Об этом написала американская газета The New York Times.
Источники издания сообщили, что европейские чиновники пытаются убедить Трампа, что за столом переговоров должна присутствовать Украина.
Также они хотят, чтобы мнение Евросоюза услышали на саммите России и США на Аляске. Для этого они добиваются участия в переговорном процессе, но, по мнению газеты, это маловероятно.
В выходные высокопоставленные чиновники Евросоюза, США и Украины планировали собраться в Великобритании, чтобы обсудить общую стратегию в преддверии встречи Трампа и Путина. Союзники Украины опасаются, что Путин сможет убедить Трампа в территориальных притязаниях на ЛНР, ДНР и Крым.