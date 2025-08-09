Европа испугалась, что останется за бортом переговоров Путина и Трампа

NYT: в Европе опасаются, что Трамп и Путин придут к соглашению по Украине без ЕС

Лидеры европейских стран испугались, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут договориться по урегулированию конфликта на Украине без учетов интересов Евросоюза. Об этом написала американская газета The New York Times .

Источники издания сообщили, что европейские чиновники пытаются убедить Трампа, что за столом переговоров должна присутствовать Украина.

Также они хотят, чтобы мнение Евросоюза услышали на саммите России и США на Аляске. Для этого они добиваются участия в переговорном процессе, но, по мнению газеты, это маловероятно.

В выходные высокопоставленные чиновники Евросоюза, США и Украины планировали собраться в Великобритании, чтобы обсудить общую стратегию в преддверии встречи Трампа и Путина. Союзники Украины опасаются, что Путин сможет убедить Трампа в территориальных притязаниях на ЛНР, ДНР и Крым.