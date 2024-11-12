Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку, сообщил Mash . По данным Telegram-канала, причиной стало молчание чиновника и его нежелание идти на контакт с местными жителями.

По информации Mash, увольнение Богачева произошло на встрече руководства региона с жителями. Ранее вынужденные переселенцы неоднократно обращались к чиновникам с вопросами о том, как им жить сейчас и какие меры социальной поддержки им положены. Однако с 6 августа глава района так и не нашел времени, чтобы пообщаться с людьми и ответить на их вопросы.

В минувшие выходные жители Суджанского района собрались на Красной площади в Курске, чтобы вновь попросить чиновников ответить на свои вопросы. Во вторник, 12 ноября, власти назначили общую встречу, и первым решением стало увольнение Богачева.

Курская область 6 августа подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Рано утром диверсанты пытались прорваться через границу. Украинские боевики бомбили жилые дома, жителям пришлось срочно выезжать из приграничной зоны.

Одна из жительниц Суджи рассказала, что не взяла с собой никаких вещей — только успела захватить тревожный чемоданчик с документами. По ее словам, никто из местных не был готов к эвакуации. Многие жители Суджи стали свидетелями зверств украинских солдат.