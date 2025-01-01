Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление на фронте. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Прибыл на приграничный участок на Курском направлении для работы», — написал он. Сырский добавил, что в ходе визита вручил награды особо отличившимся военным.

В западных СМИ неоднократно появлялась информация, что из-за риска поражения в Курской области боевики ВСУ деморализованы и обескровлены.

Швейцарское издание Temps отмечало, что украинское командование совершило ошибку, посчитав, что «это вынудит Россию оставить незащищенной линию фронта на востоке».

Минобороны России заявляло, что с момента начала боевых действий в Курской области в августе 2024 года ВСУ потеряли более 45,2 тысячи человек.

Днем ранее стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Агроном и Черкасская Конопелька в Курской области и вплотную приблизились к городу Судже.