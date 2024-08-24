Главком ВСУ Сырский получил звание генерала

Зеленский подписал указ о присвоении главкому ВСУ Сырскому звания генерала

Pool /Ukrainian Presidentia
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Сырскому генеральское звание. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Зеленский подписал указ о присвоении главкому ВСУ высшего воинского звания сухопутных войск 23 августа. До этого момента Сырский был генерал-полковником.

По распоряжению главы государства звание генерал-лейтенанта получил начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Зеленский также присвоил звание генерал-майора командующему объединенными силами ВСУ Андрею Гнатову.

Сырский 19 августа подтвердил, что на Покровском направлении наблюдается тяжелая ситуация для украинских войск. По его словам, в этом районе продолжаются ожесточенные бои.

В августе Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские войска выпустили ракету по бункеру Зеленского и Сырского. Секретное убежище находилось в Сумах. О том, находился ли внутри глава государства, авторы канала не сообщали.

Журналист Time и биограф Зеленского Саймон Шустер ранее отмечал, что президентский бункер никогда не показывали иностранцам.

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