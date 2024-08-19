На Покровском направлении для украинской армии складывается непростая ситуация. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.

Он указал, что в этой части зоны СВО продолжаются тяжелые бои. По его словам, украинские военные также сосредоточились на Торецком направлении.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, что ВС России добились больших успехов на Донецком и Харьковском направлениях. Войска продолжают выбивать противника с позиций и скоро могут занять Покровск, подчеркнул он. Политолог отметил, что этот город является крупнейшим узловым центром, без которого Украина столкнется с нехваткой угля. Он добавил, что высокопоставленные украинские военные прекрасно понимают, что их план вторжения в Курскую область провалился.

Британская газета The Economist сообщала, что Сырского перед началом атаки под Курском хотели снять с должности. По информации RT, идея о вторжении в Россию возникла из-за тяжелого положения ВСУ.