Главком ВСУ признал мощное наступление российской армии

Сырский: ВС России ведут одно из мощнейших наступлений с начала конфликта

Российские военные ведут одно из самых мощных наступлений с начала конфликта. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, которого процитировало украинское издание «Страна.ua».

На встрече с чешскими военачальниками он назвал ситуацию сложной и добавил, что украинским подразделениям требуется постоянное обновление ресурсов.

Ранее неназванный высокопоставленный украинский чиновник в интервью The Economist сообщил, что следующей крупной целью российских войск может стать город Запорожье, а из территории Курской области, захваченной ВСУ в августе, уже не менее половины вернулось под контроль России.

Согласно украинскому сайту UA War Infographics, за август–сентябрь страна потеряла в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год.