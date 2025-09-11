Главком ВСУ пожаловался на российские дальнобойные дроны

Дальность ударов российских беспилотников увеличилась. Об этом на странице в Facebook* сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, нынешняя ситуация требует от ВСУ усиления подразделений радиоэлектронной борьбы.

«Противник с помощью БПЛА наращивает глубину поражения. Это требует усиления подразделений радиоэлектронной борьбы ВСУ», — написал Сырский.

Главком ВСУ ранее заявил о переводе некоторых учебных центров в подземные бункеры из-за регулярных ударов ракетами и беспилотниками.

Также Сырский призвал Украину готовиться к боевым действиям даже в случае подписания мирного соглашения с Россией. По его словам, стране нужна обученная и мощная армия.

