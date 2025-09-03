На Украине строят учебные центры для ВСУ под землей. Об этом сообщил главнокомандующий армией Александр Сырский в соцсети Facebook*.

По словам военачальника, в подземных конструкциях разместят военных, которые проходят обучение. На стрельбищах обустроят перекрытые ходы.

«В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях», — добавил он.

Главком ВСУ сообщил о проведении совещаний по мерам безопасности в учебных центрах в условиях постоянных ударов БПЛА и ракет.

Западные СМИ ранее сообщили об ускорении темпов наступления российской армии в зоне спецоперации. ВСУ, в свою очередь, «разбиты вдребезги».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.