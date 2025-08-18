Сырский собрался готовиться к войне с Россией даже при мирном соглашении стран

Даже если Россия и Украина заключат соглашение, то украинская сторона все равно должна быть готова к войне. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что уверен в «мудрости и профессионализме» дипломатов, но несмотря на это, нужно быть готовыми к новому противостоянию. Россия, по словам Сырского, может в любое время атаковать.

«Даже в случае заключения мира или замораживания [конфликта] мы должны постоянно заботиться о повышении боеспособности армии, учитывать опыт [конфликта] и выводы после детального анализа, создавать современную, мощную, высокотехнологичную армию», — сказал он.

Также Сырский отметил, что военные действия будут продолжать «в любое время» и будет угроза для страны.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия настроена на скорейшее завершение украинского конфликта. По его словам, чем быстрее он кончится, тем лучше.