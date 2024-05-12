Более четырех тысяч человек эвакуировали из Харьковской области | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 11:52 Более четырех тысяч человек эвакуировали из Харьковской области Власти подконтрольной ВСУ части Харьковской области вывезли 4 тыс. человек РИА «Новости»

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Более четырех тысяч человек за двое суток эвакуировали из подконтрольных Киеву населенных пунктов Харьковской области. Об этом написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В Нацполиции Украины сообщили, что в период с 10 по 11 мая из приграничных населенных пунктов региона вывезли почти тысячу человек.

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Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганичев заявил ранее, что в Харьковской области идут боевые столкновения. Местных жителей попросили не покидать укрытия.

Российские военнослужащие развернули наступление на этом направлении. Сложность ситуации в Харьковской области признали в Киеве. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заметил, что ВС России всего за день захватили 30 квадратных километров.