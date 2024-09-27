Главаря самой жестокой банды России могут отправить на СВО

Отбывающий пожизненное наказание в ИК «Полярная сова» в ЯНАО лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин готовится к возможной отправке в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«И если в прошлый раз ему было отказано из-за пожизненного, то в этот раз он рассчитывает на „специальные решения“ по таким заключенным, как он», — сообщил источник канала.

По его данным, 59-летний криминальный авторитет планирует написать новое ходатайство об отправке в зону боевых действий, и он «абсолютно уверен в положительном исходе обращения».

Также собеседник Shot отметил, что Буторин увеличил количество тренировок, чтобы нарастить мышечную массу, а также в последние месяцы начал практиковать йогу. Осужденный считает, что будет полезным бойцом на СВО, так как в молодости служил в саперном подразделении.

Буторина называли главарем самой жестокой банды в России. На счету у Ореховской ОПГ 50 доказанных убийств, сроки всех участников группировки в общей сложности превышают 800 лет.

Ранее задержанные фигуранты уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries попросили отправить их на СВО. Несколько человек уже написали заявления.