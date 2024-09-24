Фигуранты дела о стрельбе у офиса Wildberries попросили отправить их на СВО

Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве подали апелляцию на свои аресты и выразили желание заключить контракты с Минобороны для участия в СВО. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Источники газеты рассказал, что сотрудники правоохранительных органов провели разъяснительные беседы с 30 обвиняемыми, в ходе которых обсуждалась возможность подписания контрактов.

После этого некоторые участники нападения на офис маркетплейса стали подавать заявления на заключение контрактов для службы в зоне СВО, отметил собеседник издания.

В СК уточняли, что каждый из фигурантов обвиняется в совершении пяти преступлений, из которых четыре относятся к категории особо тяжких, а три предполагают наказание в виде пожизненного заключения.