Главаря «Русского добровольческого корпуса» оставили без наследства

Суд в Москве признал за матерью главаря «Русского добровольческого корпуса»*Дениса Капустина право собственности на средства на счетах умершего супруга. Об этом со ссылкой на официальные судебные документы сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, мать главаря РДК* обратилась в суд, чтобы получить эти деньги в порядке наследования. О какой именно сумме идет речь, неизвестно.

Предварительно женщина обращалась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, ее сын аналогичной бумаги не подавал и о желании вступить в права наследования не заявлял.

Ранее Капустина по суду лишили прав на квартиру в Москве.

В ноябре главарь РДК* и еще четыре фигуранта дела о вторжении в Брянскую область заочно получили пожизненные сроки.

По данным следствия, 2 марта прошлого года с территории Украины в села Любечане и Сушаны проникли диверсанты. Они обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Также пострадал ребенок.

Известно, что Капустин является одним из главарей «Русского добровольческого корпуса»* и участвует в боевых действиях на стороне ВСУ.

Летом 2022 года он организовал попытку подрыва объекта ТЭК под Волгоградом, в прошлом году — нападение на Брянскую область. Кроме того, Капустин пытался организовать покушение на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) - запрещенная в России террористическая организация.