Главарь РДК Денис Капустин лишился жилья в Москве
Суд лишил организатора атаки на Брянскую область прав на квартиру в Москве
Суд лишил прав на московскую квартиру главаря «Русского добровольческого корпуса»** Дениса Капустина*, заочно осужденного за организацию нападения на села Брянской области. С материалами дела ознакомилось РИА «Новости».
В однокомнатной квартире на востоке столицы проживал отец Капустина*. Последний был в ней зарегистрирован. В квартире также жила новая супруга его отца, которая выступила истцом после смерти мужа.
«Сын, Капустин Денис Евгеньевич*, такого заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес», — указали в документе.
В ходе рассмотрения обстоятельств дела суд огласил решение о прекращении прав Капустина* на пользование квартирой.
Лидера РДК** Дениса Капустина* ранее приговорили к пожизненному лишению свободы за госизмену и террористическую деятельность.
* Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
**РДК, «Русский добровольческий корпус» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.