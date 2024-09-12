Главарь РДК Денис Капустин лишился жилья в Москве

Суд лишил организатора атаки на Брянскую область прав на квартиру в Москве

Суд лишил прав на московскую квартиру главаря «Русского добровольческого корпуса»** Дениса Капустина*, заочно осужденного за организацию нападения на села Брянской области. С материалами дела ознакомилось РИА «Новости» .

В однокомнатной квартире на востоке столицы проживал отец Капустина*. Последний был в ней зарегистрирован. В квартире также жила новая супруга его отца, которая выступила истцом после смерти мужа.

«Сын, Капустин Денис Евгеньевич*, такого заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес», — указали в документе.

В ходе рассмотрения обстоятельств дела суд огласил решение о прекращении прав Капустина* на пользование квартирой.

Лидера РДК** Дениса Капустина* ранее приговорили к пожизненному лишению свободы за госизмену и террористическую деятельность.

* Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

**РДК, «Русский добровольческий корпус» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.