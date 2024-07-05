Глава Севастополя заявил о попытках ВСУ прощупать систему обороны Крыма

ВСУ активно прощупывают систему обороны Крыма. Наряду с крылатыми ракетами украинские военные пытаются запускать и ложные цели. Об этом в своем в Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели. Сегодня враг активно прощупывает систему обороны полуострова», — подчеркнул глава города.

Он призвал жителей и гостей Севастополя ни в коем случае не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.

В понедельник в городе ввели новый сигнал оповещения об угрозе, получивший название «Баллистика». При его срабатывании есть всего минута или две, чтобы найти укрытие.

Также он пригрозил штрафами за недопуск людей на частные объекты во время воздушной тревоги.