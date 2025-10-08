Глава Подольска наградил ко Дню города тружеников и героев СВО

Торжественное мероприятие, посвященное Дню города, состоялось в концертном зале администрации Подольска. На церемонии собрали военные, врачи, учителя, сотрудники полиции, спортсмены и другие жители округа, чей вклад в развитие Подольска был отмечен наградами.

Глава городского округа Григорий Артамонов вручил областные и муниципальные награды работникам и трудовым коллективам. Среди лауреатов были двое легендарных военных. Почетный знак «Честь и слава» вручили Герою Советского Союза, легендарному командиру подразделения «Альфа» генерал-майору Геннадию Зайцеву, а также участнику СВО, кавалеру трех орденов Мужества, командиру штурмовой роты Воздушно-десантных войск старшему лейтенанту Артему Горшенину.

Среди почетных гостей была и ветеран Великой Отечественной войны Розалия Коваль. В свои 96 лет она продолжает посещать подобные мероприятия и очень любит Подольск. «Красивый город, достойный город. Много доброго сделал, много перенес, особенно в Отечественную войну. Что сказать — живут люди, работают, делают то, что надо», — поделилась ветеран.

Григорий Артамонов отметил, что 244 года — это не просто дата в календаре, а целая история, наполненная трудом, подвигами и любовью к родной земле. «Дух преданности, стойкости и трудолюбия наших жителей — это основа успеха городского округа. Подольчане хранят и развивают эти ценности. А с поддержкой нашего губернатора Андрея Воробьева все сферы округа демонстрируют заметный рост», — сказал глава Подольска.

Ряд наград получили сотрудники медицинской сферы. Знак «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» вручили Месед Шаиховой, которая работает заместителем главврача по клинико-экспертной работе Подольской областной клинической больницы вот уже 13 лет.

Горожан поздравили с 244-летием Подольска архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. «Город-труженик, город, имеющий свой небывалый путь в истории нашей страны. Всегда был опорой государства — это и воинская, и спортивная слава», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Всего на торжественной церемонии награды получили свыше 50 подольчан. Завершилось мероприятие праздничным оркестровым концертом.