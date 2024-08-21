Глава ОНК Дагестана назвал причину смерти бойца «Ахмата» в полицейском участке

Судебно-медицинская экспертиза показала, что 48-летний боец батальона «Ахмат» умер в отделе полиции Махачкалы от асфиксии. Об этом заявил глава Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале .

«Смерть <…> наступила в результате механической асфиксии, сдавливания груди и живота», — написал он.

Хадулаев добавил, что специалисты провели исследования и не выявили в крови у умершего военного следов наркотиков или этилового спирта. По его словам, результаты анализов опровергли версию о том, что боец СВО находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В избиении военного заподозрили командира отделения полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Махачкале, его арестовали. СК возбудил уголовное по статьям о превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил «Коммерсант».

Боец батальона «Ахмат» умер в отделе Махачкалы 9 июля после задержания. В Сети опубликовали видео, как полицейские избили его и ударили электрошокером. По данным Telegram-канала Baza, погибший страдал от посттравматического синдрома.