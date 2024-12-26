Глава Мытищ Юлия Купецкая исполнила новогоднее желание ребенка бойца СВО

Акция «Елка желаний» продолжается в Мытищах. Накануне в ней поучаствовали глава городского округа Юлия Купецкая, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов и сотрудники ведомств.

Дети написали свои пожелания. Некоторые хотят получить в подарок на Новый год конструктор, велосипед, куклу или косметику и даже билеты в театр. Подарки, собранные в рамках акции, вручат детям Дед Мороз и Снегурочка.

«Новый год — это всегда праздник, особенно для детей. В этот день они верят в чудо и с нетерпением ждут исполнения своих самых заветных желаний. Я рад, что могу исполнить детскую мечту и буду не против принять участие в „Елке желаний“ в следующем году в третий раз», — отметил главный государственный инспектор городского округа Мытищи по пожарному надзору Сергей Ананичев.

Напомним, что акцию «Елка желаний» запустили в Мытищах 18 декабря. Подарки получат дети бойцов, погибших в зоне СВО.