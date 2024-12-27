Глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил с Новым годом отца участника СВО

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев поздравил отца участника СВО с днем рождения и наступающими праздниками. Династия Тимиргалиных — настоящий пример сплоченной и дружной семьи, где все заботятся друг о друге.

Семья проживает в селе Поречье. Давлятьян Гайниятович долгое время возглавлял населенный пункт, его знает каждый житель. До сих пор он помогает сельчанам и откликается на просьбы. Глава семейства воспитал в детях и внуках патриотизм. Его сын Салават добровольцем ушел на специальную военную операцию, за доблесть и героизм награжден медалью Суворова.

«Навестили семью моего заместителя Салавата Тимиргалина, находящегося в зоне проведения специальной военной операции. Главу семейства Давлятьяна Гайниятовича поздравили сразу с несколькими знаменательными событиями: с днем рождения, с 50-летней годовщиной совместной жизни с супругой Розой Федоровной, с наступающими Новым годом и Рождеством», — рассказал глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.