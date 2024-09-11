Глава Минобороны поблагодарил отличившихся при освобождении Водяного бойцов

Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Водяного в ДНР

Российским войскам удалось освободить Водяное в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграммы отличившимся в боях военнослужащим, сообщила пресс-служба Минобороны.

Он поздравил командование и личный состав двух подразделений — 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 139-го отдельного мотострелкового батальона. Белоусов поблагодарил военных за верность долгу и присяге.

«В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов», — сказал министр.

Белоусов обратился также к 114-й отдельной мотострелковой бригаде, которая взяла под контроль Галицыновку. В предыдущий день он поздравил бойцов нескольких подразделений, освободивших Новогродовку и Мемрик.

Об освобождении Водяного, Галицыновки, Красногоровки и Григоровки стало известно 10 сентября, сообщили «Известия». Украинский аналитический сервис DeepState сообщил также о продвижении российских войск в Гродовцах.