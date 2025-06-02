Глава МИД Турции намерен принять участие в переговорах России и Украины 2 июня

Глава МИД Турции Хакан Фидан может принять участие в новом раунде российско-украинских переговоров во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом заявил источник РИА «Новости» в турецкой дипломатии.

«Планирует подключиться», — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, будет ли Хакан Фидан присутствовать на переговорах российской и украинской делегаций.

Новая встреча в рамках возобновившегося спустя три года переговорного процесса делегаций России и Украины запланирована на понедельник, 2 июня, в 13:00 по московскому времени. Местом встречи сторон выбран дворец Чираган.

Российская делегация прибыла в Стамбул накануне вечером. В состав переговорной группы вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Возглавляет делегацию помощник президента России Владимир Мединский.