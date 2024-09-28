Сегодня 10:58 Глава МИД Китая призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля Фото: РИА «Новости»
Глава МИД Китая Ван И призвал страны объединиться и совместно искать мирное решение украинского кризиса, чтобы не дать ему выйти из-под контроля. Слова министра привела
пресс-служба дипломатического ведомства.
«Каким бы масштабным ни был конфликт, каким бы глубоким ни было противоречие, в конечном итоге все вернется на путь диалога и переговоров», — подчеркнул Ван И, выступая в Нью-Йорке вместе с главным советником президента Бразилии Селсу Аморимом.
Он призвал мировое сообщество избежать возвращения холодной войны и разделения на политические лагеря.
Ранее глава МИД Китая
отказался слушать выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, предпочтя в это время обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым международную повестку дня.
Сам же Зеленский до этого
назвал предложенный Китаем и Бразилией план урегулирования конфликта деструктивным.
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