Глава МИД Китая призвал не дать украинскому кризису выйти из-под контроля

Глава МИД Китая Ван И призвал страны объединиться и совместно искать мирное решение украинского кризиса, чтобы не дать ему выйти из-под контроля. Слова министра привела пресс-служба дипломатического ведомства.

«Каким бы масштабным ни был конфликт, каким бы глубоким ни было противоречие, в конечном итоге все вернется на путь диалога и переговоров», — подчеркнул Ван И, выступая в Нью-Йорке вместе с главным советником президента Бразилии Селсу Аморимом.

Он призвал мировое сообщество избежать возвращения холодной войны и разделения на политические лагеря.

Ранее глава МИД Китая отказался слушать выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, предпочтя в это время обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым международную повестку дня.

Сам же Зеленский до этого назвал предложенный Китаем и Бразилией план урегулирования конфликта деструктивным.