Глава МИД Германии попросила Путина остановить украинский конфликт

Глава МИД Германии Аналена Бербок обратилась к президенту Владимиру Путину с требованием остановить конфликт на Украине и отступить. Об этом сообщил телеканал N-tv .

Германия ждет того дня, когда боевые действия на Украине завершатся, и конфликт никогда больше не вспыхнет в Европе, подчеркнула она.

Бербок также отметила, что ФРГ, как самой большой европейской стране, следует нести ответственность за мир. По ее словам, первым шагом на этом пути станет прекращение боевых действий на Украине. Также дипломат призвала обеспечить безопасность в Молдавии и Прибалтике.

«Все остальные европейцы тоже этого хотят, и именно поэтому мы можем сделать это вместе. Но Путин, наконец, должен это сделать. Прекращение конфликта — первый шаг», — указала министр.

Ранее Бербок покинула совещание после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал выделение трех миллиардов евро для помощи Украины. Газета Bild назвала случившееся публичным унижением главы правительства. Он попытался остановить выходящего из зала министра, но не смог.