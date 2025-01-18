Унизила начальника. Бербок обиделась на Шольца и выбежала с совещания

Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение трех миллиардов евро на нужды Украины. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок покинула совещание и публично унизила главу правительства. Об этом сообщил Bild .

МИД и Минобороны Германии в течение нескольких месяцев работали над пакетом документов для выделения военной помощи Украине на сумму три миллиарда евро. В него вошли бы три дополнительные зенитные батареи IRIS-T, партия управляемых ракет Patriot, 10 колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

Но на очередном совещании Шольц наложил вето. В ответ обиженная Бербок показательно вышла из кабинета. Канцлер протянул руку и попытался остановить ее, но не смог догнать министра. Эта стычка произошла на глазах других политиков и журналистов.

«Бербок промолчала. Но одно можно сказать наверняка: настроение между ними крайне плохое», — заявил автор статьи.

Разногласия по вопросу помощи Украине стали одной из причин распада коалиции «Светофора» в правительство Германии. Федеральный министр финансов Кристиан Линднер лишился должности.