Глава МАГАТЭ рассказал об обстрелах при пересечении линии фронта

Глава МАГАТЭ Гросси: я и инспекторы попадали под обстрел на Украине

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси однажды попал под обстрел при пересечении линии фронта на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости» .

Гросси подчеркнул, что гибель людей, любые удары и разрушения организация считает неприемлемыми.

«Не забывайте, что даже наши инспекторы иногда подвергались атакам. Я сам однажды оказался под огнем, когда пересекал линию фронта», — сказал он.

Глава агентства добавил, что они неоднократно пытались привлечь внимание к таким случаям и показать, что они противоречат Уставу МАГАТЭ и Уставу ООН. Инспекторы старались подсветить события и сделать максимально очевидным то, что подобные атаки происходить не должны.

Ранее международное агентство по атомной энергии подтвердило значительные повреждения пожарной части в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС.