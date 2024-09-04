Глава МАГАТЭ пообещал активнее помогать Украине

Международное агентство по атомной энергии будет расширять поддержку Украине и займет более активную позицию в вопросе обеспечения ядерной безопасности. Об этом заявил гендиректор структуры Рафаэль Гросси, его процитировало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что агентство планирует проработать вопросы, связанные с защитой состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры. Такое решение Гросси принял после ряда ракетных атак.

За день до этого глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что директор МАГАТЭ хорошо понимает, откуда именно исходит угроза для Запорожской и Курской АЭС, но не рассказывает об этом прессе. Гросси является дипломатом, поэтому его высказывания не могут идти вразрез с тезисами ООН, напомнил он.

Ранее специалист по атомной энергетике Александр Уваров предположил, что визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС ничего не изменит. По его мнению, у экспертов агентства нет данных и возможностей, чтобы повлиять на ситуацию.