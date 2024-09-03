Специалист по атомной энергетике Уваров: визит главы МАГАТЭ на станцию ЗАЭС ситуацию не изменит

Специалист по атомной энергетике Александр Уваров в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что визиты генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС полезны, однако принципиально ситуацию не изменят.

По словам собеседника издания, у экспертов МАГАТЭ недостаточно данных об обстрелах, поэтому никаких серьезных решений от их визита ждать не стоит.

«МАГАТЭ по своему уставу и статусу — техническая организация с ограниченными возможностями», — сказал Уваров.

Он добавил, что ситуация с безопасностью станции «балансирует на грани». Всегда существует риск, что новый удар будет нанесен по какому-нибудь важному объекту.