Глава ЛНР назвал теракт в Старобельске самым бесчеловечным преступлением ВСУ

Теракт в Старобельске, при котором ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по зданиям колледжа, стал самым бесчеловечным преступлением украинской армии. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере «Макс» .

«Сегодня 40-й день со дня трагедии в Старобельске. Это самое бесчеловечное преступление, совершенное неофашистами на луганской земле. Циничное и преднамеренное», — написал он.

Ночью 22 мая украинские боевики атаковали дронами здания колледжа, в результате случившегося погиб 21 человек, пострадали более 60.

«Двадцать одна прерванная мечта о любимой профессии, о семье, о мирном небе. Террористы убили тех, кто только начинал свой путь», — написал Пасечник.

Также он назвал теракт в Старобельске невосполнимой утратой для всей республики и страны.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что террористические выпады ВСУ не смогут повлиять на ситуацию на фронте. ВС России продолжают освобождать населенные пункты и территории.