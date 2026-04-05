Глава Ленобласти опроверг повреждение нефтепровода в районе порта Приморск

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг информацию о повреждении нефтепровода в районе порта Приморск. Об этом он написал в телеграм-канале .

«По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом», — добавил он.

Последствия уже ликвидировали.

Ранее губернатор сообщил, что обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Средства ПВО к утру 5 апреля сбили до 19 дронов ВСУ, никто не пострадал.

В результате атаки украинских БПЛА на Ленобласть 3 апреля госпитализировали двух человек. Обломки упали во Всеволожском районе.