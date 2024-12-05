Глава Котельников Михаил Соболев принял участие в акции «Добрый Новый год»

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев присоединился к акции «Добрый Новый год». Она направлена на сбор гуманитарной помощи для детей из новых регионов России, а также Курской и Белгородской областей и для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

Инициатива под названием «Добрый Новый год» дает возможность подарить праздник и радость детям, которые сейчас особенно в этом нуждаются, а также поддержать наших защитников, которые встретят Новый год вдали от своих семей.

Михаил Соболев подчеркнул, что акция имеет большое значение. Она важна как для наших военнослужащих, так и для детей из приграничных районов. В организации сбора активно участвуют волонтеры. Вся собранная помощь будет отправлена в распределительный центр в Одинцово, откуда ее доставят по назначению.

Глава округа выразил благодарность всем, кто принимает участие в этой доброй инициативе, и напомнил, что акция продлится до 8 декабря. Пункты сбора работают ежедневно с 10:00 до 20:00 в ДК «Белая Дача» и ДК «Силикат».

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