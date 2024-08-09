Глава Коренева заявил об отсутствии боев в курском поселке

Глава курского поселка Коренево Роман Пугачев заявил об отсутствии боевых действий в населенном пункте. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

По словам Пугачева, по поселку ни разу не стреляли. Он добавил, что слышал выстрелы, но за пределами Коренево.

«По крайней мере, у нас в поселке никого нет — ни техники военной, ни людей военных», — подчеркнул собеседник агентства.

Сам чиновник занят работой с населением, он помогает местным жителям, которые приняли решение покинуть населенный пункт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил безотлагательно оказывать помощь жителям Курской области после атаки ВСУ. Из государственного бюджета выделили более 220 миллионов рублей на выплаты жителям пострадавшего региона. Для эвакуации детей из Курса из Подмосковья отправили 15 автобусов.