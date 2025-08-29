Глава ЕК пыталась утешить Зеленского 19-м пакетом санкций

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил последствия группового удара по Киеву с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. О содержании телефонного разговора он сообщил в Telegram-канале .

«Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. <…> Этой ночью был один из самых больших ударов по Украине. Своей основной мишенью россияне избрали Киев», — сказал он.

Зеленский поблагодарил за соболезнования и призвал усилить давление на Россию. Президент обсудил с фон дер Ляйен гарантии безопасности, дипломатическое урегулирование и евроинтеграцию, она в ответ рассказала о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций и совместной работе союзников по украинскому вопросу.

В этот день Зеленский созвонился также с генсеком ООН Антониу Гуттеришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили групповой удар Вооруженных сил России в ночь на 28 августа, под который, по информации военкоров, попало производство беспилотников Bayraktar в Киеве.