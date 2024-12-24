Потеря Красноармейска (украинское название Покровск) станет ударом по развитию металлургии на Украине. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Противник цепляется за Красноармейск, потому что для него это (потеря города — прим. ред.) чревато если не крахом, то очень серьезными издержками для развития металлургии на оставшейся части Украины», — сказал Пушилин.

Ранее американский телеканал CNN заявлял, что потеря контроля над Красноармейском станет крупнейшим поражением ВСУ за последние месяцы.

От потери Покровска Украину предостерег и британский журнал Spectator. Издание отметило важную роль города и предположило, что после его потери производство стали в стране сократится в два раза. Это сильно повлияет на выпуск военной техники и усугубит ситуацию на поле боя, добавил Spectator.