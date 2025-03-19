Глава Белгородской области назвал сложной обстановку в Краснояружском районе

Обстановка в Краснояружском районе Белгородской области остается сложной. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Министерство обороны и пограничные службы выполняют свои задачи. Наша общая задача — это обезопасить наше население», — сказал он.

Глава области отметил, что намерен сегодня лично приехать в Краснояружский район и проконтролировать работу.

Накануне Гладков заявил, что ВСУ продолжают обстреливать Краснояружский район. По его словам, один из бойцов самообороны пострадал. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Несколько украинских военных групп пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области на танке и БМП. Российские силы уничтожили технику и несколько боевиков. Выжившие солдаты ВСУ сбежали в лес, ВС России продолжили бить по противнику из артиллерии.